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28 декабря 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 28 декабря 2021 года № 161-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. В подпункте 4.1 пункта 7, пунктах 10.4, 11.2, подпункте 1 пункта 12, подпункте 2.1 пункта 14 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" слова "31 декабря 2021 года" заменить словами "31 января 2022 года".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 31 января 2022 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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