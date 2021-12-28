Новости

Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
В Кремле сообщили о подготовке визита президента Ирана в Россию 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:46
Рубрика: В мире

Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года

Текст: Александр Саможнев

Никогда еще настроения жителей Австрии не были столь пессимистичными. Порядка 38 процентов респондентов обеспокоены и 32 процента скептически настроены в отношении 2022 года. Только 26 процентов опрошенных уверены в себе. Особенно сильно беспокоятся женщины и люди в возрасте 60 лет и старше, свидетельствует опрос Института исследования рынка IMAS, расположенный в Линце.

В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки

Позитивно настроенные люди надеются на удачный новый год в связи с кампанией вакцинации. Скептики и категория обеспокоенных граждан боятся пандемии (46 и 41 процент соответственно). Каждый пятый из них также чувствует себя сильно ограниченным из-за мер, принятых для борьбы с коронавирусом. При этом четверо из пяти австрийцев считают, что кризис, связанный с коронавирусом, будет занимать население "очень интенсивно" или "довольно интенсивно" в наступающем году. Однако лишь один из пяти опрошенных надеется на возвращение к нормальной жизни и столько же - на прекращение пандемии.

Около 21 процента респондентов надеются сохранить здоровье. Обязательная вакцинация не является доминирующей темой, пять человек из ста выступают за нее или за более высокий уровень вакцинации. А один из ста опрошенных желает, чтобы обязательной вакцинации не было.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции