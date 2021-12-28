Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года

Никогда еще настроения жителей Австрии не были столь пессимистичными. Порядка 38 процентов респондентов обеспокоены и 32 процента скептически настроены в отношении 2022 года. Только 26 процентов опрошенных уверены в себе. Особенно сильно беспокоятся женщины и люди в возрасте 60 лет и старше, свидетельствует опрос Института исследования рынка IMAS, расположенный в Линце.

Позитивно настроенные люди надеются на удачный новый год в связи с кампанией вакцинации. Скептики и категория обеспокоенных граждан боятся пандемии (46 и 41 процент соответственно). Каждый пятый из них также чувствует себя сильно ограниченным из-за мер, принятых для борьбы с коронавирусом. При этом четверо из пяти австрийцев считают, что кризис, связанный с коронавирусом, будет занимать население "очень интенсивно" или "довольно интенсивно" в наступающем году. Однако лишь один из пяти опрошенных надеется на возвращение к нормальной жизни и столько же - на прекращение пандемии.

Около 21 процента респондентов надеются сохранить здоровье. Обязательная вакцинация не является доминирующей темой, пять человек из ста выступают за нее или за более высокий уровень вакцинации. А один из ста опрошенных желает, чтобы обязательной вакцинации не было.