Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что число присутствующих на Послании президента Федеральному Собранию будет зависеть от эпидемиологической обстановки .

По его словам, количество участников на подобных мероприятиях "каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора". "Это зависит от пространства, от кривой заболеваемости", - сказал Песков журналистам.

В этом году из-за пандемии также было ограничено количество приглашенных журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента, которая прошла 23 декабря.