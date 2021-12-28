Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении ветерана Пронина

В прокуратуру Юго-Восточного административного округа Москвы поступили материалы уголовного дела для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Известно, что фигуранты уголовного дела - житель города Реутова Московской области Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков в мае 2021 года, действуя в составе организованной группы, мошенническим путем похитили 400 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Гавриловича Пронина. Мошенники просто выманили деньги у пожилого человека, сыграв на его патриотических чувствах.

Как выяснилось, организатор преступной схемы и другие соучастники неоднократно звонили Василию Гавриловичу по номеру телефона, предоставленным Коньковым, представляясь якобы участковым уполномоченным, а также вымышленным злоумышленником. Введя ветерана в заблуждение, они предложили ему снять с банковской карты 400 тысяч рублей и выбросить их из окна квартиры якобы с целью поимки преступников.

29 мая 2021 года Пронин В.Г. снял со своей сберегательной книжки деньги, вернулся к себе домой и по указанию негодяев выбросил их с балкона своей квартиры в указанное преступниками место. Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся. После этого он зачислил 360 тысяч рублей на электронный кошелек Конькова, а 80 тысяч рублей присвоил себе.

В ходе расследования установлена причастность Конькова к совершению еще трех аналогичных преступлений, а Алимирзаева - к одному.

Общий ущерб, причиненный троим жителям Москвы, превышает 1 миллион рублей, который частично возмещен.

Обвиняемые содержатся под стражей.