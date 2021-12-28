Экс-главу сахалинского Макарова осудили за взятку

В Сахалинской области суд вынес приговор бывшему главе Макаровского городского округа. Экс-чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Уголовное дело в отношении мужчины завели в мае этого года, когда он еще занимал руководящую должность. Следствие выяснило, что бывший глава получил 1,6 миллиона рублей от 59-летнего местного жителя за то, что оказывал ему покровительство и содействовал в заключении муниципальных контрактов на снос ветхого и аварийного жилья.

В ходе расследования экс-чиновник полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также на восемь лет лишил его права занимать руководящие посты в органах власти. Помимо этого, подсудимый обязан выплатить 12-миллионный штраф.