Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг"

Экипаж ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова из Владивостока, сообщила пресс-служа флота.

Школьник хотел побывать на борту крейсера и поучаствовать в управлении кораблем.

На акции "Елка желаний" командование Тихоокеанского флота во главе с временно исполняющим обязанности командующего флотом вице-адмиралом Сергеем Рекишем выбрали 12 конвертов с пожеланиями детей.

В основном ребята просили игрушки. А Андрей Мартаков написал, что увлекается моделированием боевых кораблей и давно мечтает посетить крейсер "Варяг". Экипаж провел экскурсию для него и других детей по флагманскому кораблю. Мальчик попробовал себя в роли командира "Варяга", постоял за рулевым управлением и вышел на связь с вахтенной службой крейсера.

Всех детей на "Варяге" встретил Дел Мороз и подарил им подарки.