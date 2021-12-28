В Якутии инспектор ГИБДД пойдет под суд за служебный подлог

В Якутии завершено расследование уголовного дела бывшего инспектора ГИБДД. Женщину обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК.

Следователи считают, что в марте этого года женщина внесла в свидетельства о перевозках опасных грузов заведомо ложные сведения о соответствии транспортных средств требованием безопасности. При этом осмотр их она не проводила.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.