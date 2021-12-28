В Приморье изъяли свыше двух тонн трепанга на 400 млн рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли в одном из частных домов Уссурийска более двух тонн сушеного трепанга на 400 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дом принадлежит гражданину России. В нем правоохранители нашли тайники с дальневосточным трепангом. Документов, подтверждающих законность его происхождения, владелец представить не смог.

"Более двух тонн моллюсков в сушеном виде было упаковано в пластиковые мешки и скрыто за обшивкой стен", - уточнили в Центре общественных связей.

Этот объем изъятого стал самым крупным за последние годы. Предварительно считается, что причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 400 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.