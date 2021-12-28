Жителям Владивостока запретили выходить на лед

Мэр Владивостока Константин Шестаков подписал постановление, запрещающее выход на лед в границах городского округа. Оно опубликовано на сайте мэрии.

В пресс-службе администрации уточнили, что запрет касается периода становления льда. Как только синоптики сообщат, что лед стал, запрет будет отменен.

"Конкретные сроки запрета в постановлении не указаны, потому что дату становления льда нельзя предугадать наверняка. При этом запрет выезда на лед на автомобилях действует весь зимний период", - пояснили в мэрии.

В Приморском крае с 1998 года действует постановление губернатора, предусматривающее административную ответственность за появление на льду во время запрета. Согласно документу, нарушителю грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.