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28.12.2021 12:21
Рубрика: Общество

Состояние найденной в овраге под Саратовом девочки стабилизировалось

Текст: Андрей Куликов

Состояние здоровье пятилетней девочки, которая была найдена в овраге рядом с селом Прокудино Саратовской области, стабилизировалось.

Фото: iStock
В Амурске спасли ребенка, гулявшего раздетым в 30-градусный мороз

Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, саратовским медикам удалось стабилизировать состояние получившего тяжелые травмы ребенка.

Ранее региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя рассказала, что девочка перенесла клиническую смерть.

Как уже сообщала "РГ", на прошлой неделе двух детей без верхней одежды и без сознания нашли в овраге рядом с селом прохожие. Восьмилетний мальчик скончался, а его пятилетняя сестра, хотя и находилась в тяжелом состоянии, осталась жива.

Позже была задержана 43-летняя мать детей. По версии следствия, женщина, которая сейчас находится под стражей, сначала задушила детей шарфом, а потом вынесла их в овраг.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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