В Кирове проверят видео с жестоким обращением воспитателя с ребенком

В Кирове прокуратура проверит данные о воспитательнице частного детского сада, которая якобы проявила жестокость в обращении с ребенком. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Поводом послужила видеозапись, опубликованная в Сети: в ролике запечатлены действия педагога в отношении к одному из детсадовцев во время прогулки. В комментариях пользователи пишут, что женщина обращалась с ним жестоко и, возможно, ударила по лицу.

Проверка начата по поручению прокурора области Андрея Оборока, результаты находятся на его личном контроле. Если будут выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, органами прокуратуры будут приняты меры реагирования.