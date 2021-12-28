В Оренбуржье завели дело о растрате при поставках кислорода в больницу

В Оренбуржье фигурантами уголовного дела стали медики: руководство больницы скорой помощи Новотроицка подозревается в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщил Следственный комитет по региону. По версии следствия, должностные лица знали, что между больницей и компанией "Уральская сталь" заключен договор безвозмездной передачи 678 тонн жидкого медицинского кислорода, что полностью покрывало потребность медицинского учреждения. При этом медики заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода на 2,876 миллиона рублей и с 13 по 27 октября текущего года перечислили эти деньги коммерческой организации.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения), части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК при оперативном сопровождении УФСБ по Оренбургской области.