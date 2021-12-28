Сотрудники "Ростелекома" в Сибири исполнили детские новогодние мечты

Беспроводные наушники и очки виртуальной реальности, спортивные костюмы и коньки, куклы и радиоуправляемые вертолеты, книжки, конфеты и даже один хомяк в клетке. Такие праздничные сюрпризы приготовили сотрудники "Ростелекома" для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В рамках ежегодной благотворительной акции "Стань Дедом Морозом" новогодние подарки получили почти 400 ребят из различных регионов Сибири.

Волонтеры "Ростелекома" заранее собрали из подшефных организаций, детских домов и лечебных учреждений письма с пожеланиями для Деда Мороза и разместили региональные списки на корпоративном сайте. Любой сотрудник компании мог выбрать понравившийся подарок, зарезервировать его и позже принести в пункт сбора.

"Новый год - это единственный праздник в году, когда хочется верить в чудо. И мы рады, что это чудо становится чуть реальнее с подарками, которые готовит для ребят наша команда. Детские мечты обязательно должны сбываться, особенно у тех, кто остался в Новый год без родных и близких", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Яшкинского муниципального округа Кемеровской области, дети из Урульгинской специальной школы-интерната в Забайкалье, пациенты противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" Красноярского края и другие ребята из Томска, Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Улан-Удэ и Иркутска. В Новосибирске коробки с новогодними подарками отправились в "Теплый дом" - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

"Получать подарки в Новый год должны все дети, вне зависимости от того, живут они с родителями или нет. Устроить праздник для ребят - это задача взрослых, и мы рады, что в этот раз все наши воспитанники получат приятные сюрпризы от сотрудников "Ростелекома"", - сказала директор центра "Теплый дом" Лилия Милосердова.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"