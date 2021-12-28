В Красноярском крае мемориал героям войны испачкали черной краской

Полиция Канска выясняет обстоятельства акта вандализма на мемориале Великой Отечественной войны, где неизвестные испачкали черной краской бюсты Героев Советского Союза. Об этом сообщили сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

О случившемся стало известно из социальных сетей, в которых появились фотографии запятнанных фигур. Стражи порядка проверяют выявленную во время мониторинга информацию и устанавливает личности людей, причастных к порче памятников.

После проверки правоохранителям предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.