В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство

В Дагестане на боевое дежурство заступили расчеты берегового ракетного комплекса "Бал". Военнослужащие будут выполнять задачи по обороне военно-морской базы в Каспийске на время новогодних и рождественских праздников.

"В задачи противокорабельного комплекса входит защита побережья от возможных десантных операций противника и защита морских коммуникаций", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Перед заступлением на боевое дежурство расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" провели на полигоне Аданак комплекс занятий и тренировок. Ими отработаны задачи по обнаружению и классификации морских целей, передаче данных на стартовые позиции для принятия решения на применение комплекса.

Береговой ракетный комплекс "Бал" составляет войсковое звено дивизионного уровня и состоит из машин на четырехосной платформе высокой проходимости МАЗ-7930. Комплекс оснащается дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров. Активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения "Грань-К" позволяет захватывать цель на расстоянии 50 километров.

Время подготовки к стрельбе составляет всего около 10 минут. Целеуказание "Бал" получает как с собственной РЛС, так и с разведывательных беспилотников или загоризонтных радаров. Стрельба может вестись как одиночными пусками, так и залпом - интервал составляет всего три секунды.