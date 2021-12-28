Какие ценные бумаги сейчас наиболее перспективны

На рубеже 2021 и 2022 годов многие частные инвесторы столкнулись с необходимостью пересмотра среднесрочных инвестиционных стратегий. Не менее сложной выглядит ситуация и для начинающих инвесторов, только знакомящихся с инструментами биржевого рынка. Это связано с достаточно серьезным изменением макроэкономической ситуации в России и в мире.

Прежде всего речь идет о необходимости защиты капиталов от резко ускорившейся инфляции. В такой ситуации безрисковый доход по банковским вкладам, государственным облигациям и иным инструментам с фиксированной доходностью не компенсирует масштабов реального падения покупательной способности рубля. Поэтому такие формы инвестиций можно рассматривать лишь как способ временной "парковки" свободных денежных средств до того момента, когда появятся по-настоящему привлекательные инвестиционные возможности.

В данном случае мы не говорим про вложение средств в бизнес и в недвижимость. Это отдельные виды деятельности, не являющиеся инвестициями в чистом виде. Это связано с тем, что вложенные в бизнес и в недвижимость средства невозможно в течение одного дня вновь превратить в деньги и вложить их в иные бизнесы и в другую недвижимость. Кроме того, в данном случае не работает классический биржевой принцип: "купил и забыл". Инвестиционная недвижимость требует присмотра и управления, не говоря уже о заботах, связанных с ведением собственного бизнеса.

Как обычно, весьма неоднозначным выглядит вопрос о выборе валюты инвестирования. Приобретение номинированных в рублях акций и облигаций может не принести реального дохода в периоды существенного ослабления курса рубля. Например, обыкновенные акции "Ростелекома" сейчас стоят примерно столько же, как и в начале 2000 года, когда они только начали торговаться на Московской бирже. Но в долларах США они с того времени подешевели более чем в 2,5 раза, с 3,03 до 1,18 доллара. Вместе с тем не стоит также сбрасывать со счетов и существование менее масштабной долларовой инфляции.

Однако в среднесрочном периоде процентная и дивидендная доходность рублевых активов традиционно выше по объективным макроэкономическим причинам. В этом плане имеет смысл комбинировать в инвестиционном портфеле инструменты, номинированные в рублях, а также в таких ключевых мировых резервных валютах, как доллар США и евро. К слову, с недавних пор на Московской бирже появилась возможность приобретать акции иностранных компаний за рубли, но при желании продавать их уже за доллары. Это легкий и удобный способ для управления рублевой и инвалютной составляющей инвестиционного портфеля.

Надо понимать, что самостоятельное инвестирование средств на бирже требует внимания и достаточно серьезных временных затрат. Хорошим решением для сильно занятых людей с высокими доходами может стать передача денег в управление серьезной управляющей компании с лицензией ЦБ РФ.?Другим вариантом экономии усилий в таком случае может стать периодическое вложение денег в торгующиеся на бирже ETF (биржевые инвестиционные фонды). Указанный класс активов в целом предполагает сглаженную доходность при умеренном уровне риска. Но выбор конкретных ETF все же потребует разработки некоторой индивидуальной стратегии инвестирования.

Самым главным "подводным" камнем для инвестора на фондовом рынке всегда выступает опасность погружения в активные биржевые спекуляции. Серия неудачных торговых сделок способна привести к непоправимым убыткам, несопоставимым с временной просадкой стоимости акций надежных компаний. В этом плане перед инвестором обычно стоит необходимость нахождения разумного баланса между управлением инвестиционным портфелем и азартной биржевой игрой. Это вполне достижимая задача в случае открытия позиций в облигациях, ETF и в акциях "без плеча". Ну а маржинальную торговлю лучше оставить профессионалам или завести для рискованной спекулятивной торговли отдельный биржевой счет с небольшой суммой.

Доходность рублевых активов выше валютных по макроэкономическим причинам

Возвращаясь к текущей ситуации на финансовых рынках, надо отметить, что в периоды ускорения инфляции инвесторы все же имеют некоторые возможности для защиты капитала с помощью биржевых инструментов. Самой простой и логичной возможностью для наиболее консервативных из них является приобретение облигаций с защитой от инфляции. На Московской бирже имеются соответствующие рублевые инструменты. Например, это ОФЗ-ПК или ОФЗ-ИН. Доступен и ETF на облигации Федерального казначейства США с защитой от инфляции (FXTP).

Другим традиционным способом защиты капитала от инфляции в периоды серьезных экономических и политических потрясений выступают вложения в золото как в монетарный металл. В настоящее время совсем не обязательно приобретать с этой целью золотые слитки и монеты. Повторимся, что это не среднесрочная инвестиционная идея, а скорее один из способов защиты капитала от глобальной инфляции.

Наконец, не будем забывать, что ускоряющаяся инфляция обычно выступает одним из значимых факторов оживления экономической активности. Поэтому в периоды ее разгона складываются условия для роста стоимости акций успешных стабильных компаний. Однако настоящее время не походит для скупки акций "широким фронтом". Это связано с неизбежной перспективой сворачивания масштабных стимулирующих мер в США и в ЕС, что должно оказать видимое давление на фондовые рынки.

В этом плане уместны выборочный подход и вложения в так называемые защитные и дивидендные акции. Многие из них находятся на привлекательных для покупки уровнях после примерно полуторагодовой волны почти безоткатного роста фондовых индексов в России и в США. По таким бумагам раз в несколько лет выплачиваются очень щедрые дивиденды. Это происходит по итогам года, в который состоялось существенное ослабление курса рубля.

По вполне очевидным причинам к классу защитных акций относятся бумаги российских и иностранных золотодобывающих компаний. В случае вполне вероятного среднесрочного спада российских и североамериканских фондовых индексов указанные бумаги будут демонстрировать относительную стабильность. Более того, в таком сценарии они способны существенно повыситься в цене. В целом же сейчас они находятся на уровнях, интересных для покупки на средний и долгий срок.