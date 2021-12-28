Подлодка "Кронштадт" завершила первый этап заводских испытаний

В Санкт-Петербурге завершили первый этап заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт". На них проинспектировали скоростные и маневренные характеристики субмарины.

В ходе испытаний проверили также гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовых устройств. В настоящее время начинается подготовка подводной лодки ко второму этапу заводских ходовых испытаний.

"Кронштадт" - подводная лодка проекта 677. Относится к четвертому поколению неатомных субмарин. На них модернизированы системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, навигационный комплекс.