Житель Псковской области пойдет под суд за убийство на территории Беларуси

В ближайшее время в Псковской области начнется суд на 53-летним местным жителем, которого обвиняют в убийстве жителя Беларуси, которое произошло 4 апреля 2010 года. Сам обвиняемый только недавно был задержан, сообщает СК по Псковской области.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух лиц. По версии следствия, в Полоцком районе Витебской области он повздорил с двумя местными жителями и начал наносить им ножевые ранения. Один человек сбежал, второй - погиб на месте, а злоумышленник покинул территорию Беларуси.

О его роли местные следователи узнали довольно быстро, мужчина был объявлен в международный розыск. Задержали его совсем недавно, на территории Подмосковья. Изначально мужчина заявил, что не имеет к случившемуся никакого отношения, но после появились материалы, которые изобличают обвиняемого. Под тяжестью доказательств мужчина признался в преступлении.