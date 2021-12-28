В Петербурге полицейский довез женщину в роддом через 10-балльные пробки

В Петербурге сотрудник полиции помог рожающей женщине оперативно добраться в роддом по улицам, скованным 10-балльными пробками.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инспектор ОГИБДД Никита Хмельницкий дежурил возле дома №10 по проспекту Медиков. К нему подбежал встревоженный водитель автомобиля Kia Rio. Его машина, как и другие автомобили, намертво застряла в пробке.

Водитель сообщил, что в салоне находится его супруга, муж везет ее в роддом, попасть в больницу нужно как можно быстрее.

Инспектор организовал сопровождение автомобиля по загруженным улицам, и женщину успели вовремя доставить в больницу. Стоит отметить, что инспектора ДПС довольно часто помогают женщинам оперативно доехать до роддома при сложной дорожной обстановке. Такие случаи недавно были в Омске, Кемерово, Казани.