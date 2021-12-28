Экс-чиновника администрации Коктебеля обвинили в мошенничестве

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю возбудило в отношении бывшего начальника отдела Коктебельской поселковой администрации (Феодосийский округ) по факту мошенничества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение. Следователи установили, что в сентябре 2018 года обвиняемый, возглавляя отдел поселковой администрации, при проверки деятельности торговых объектов Коктебеля заподозрил в неком нарушении предпринимательницу. Позже, беседуя с чиновником в его кабинете, она рассказала о том, что другой бизнесмен желал бы получить в 2019 году пару торговых объектов. В ответ начальник отдела предложил за деньги поспособствовать в решении вопроса.

- Денежное вознаграждение женщина передавала частями, однако обещанное содействие ей так оказано не было, - уточнили в пресс-службе СК.

Таким образом, фигурант похитил у введенной в заблуждение предпринимательницы 115 тысяч рублей. Полученной суммой он распорядился по собственному усмотрению. Преступные действия выявили оперативники регионального управления ФСБ.