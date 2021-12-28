"Россети Кубань" направили 200 млн рублей на развитие сетей в двух районах Адыгеи

Новости

Путин пригласил Токаева в Россию в начале 2022 года 16:00
В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:50

"Россети Кубань" направили 200 млн рублей на развитие сетей в двух районах Адыгеи

Специалисты Краснодарского филиала компании "Россети Кубань" реализовали комплекс мероприятий по развитию электросетевого комплекса Тахтамукайского, Теучежского районов Республики Адыгея и г. Адыгейска. На модернизацию электросетевой инфраструктуры в 2021 году было направлено более 200 миллионов рублей.
Фото: ПАО "Россети Кубань" Фото: ПАО "Россети Кубань"
Фото: ПАО "Россети Кубань"

В рамках реализации инвестиционной программы и мероприятий по технологическому присоединению введены в эксплуатацию порядка 27 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и 21 трансформаторная подстанция.

Проведена реконструкция подстанции 110 кВ "Термнефть" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Выполненные работы позволят повысить уровень оперативного реагирования в случае аварийного отключения высоковольтного оборудования, сократить временные затраты на проведение ремонтных работ, тем самым обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

На одном из ключевых питающих центров - подстанции 110 кВ "ИКЕА" - реконструирована система противоаварийной автоматики. Завершается реконструкция с увеличением трансформаторной мощности подстанции 110 кВ "Адыгейская". Общая мощность питающего центра после проведения работ увеличится в полтора раза - с 32 до 50 МВА.

В 2022-2023 годах планируется увеличение энергомощности на центрах питания "ИКЕА" и "Энем".

- Территория пригорода Краснодара, в том числе граничащих с ним Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи, активно осваивается и расширяется. Идет массовое жилищное и промышленное строительство, - отметил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. - Мероприятия по строительству и реконструкции энергообъектов позволят обеспечить надежность электроснабжения более 130 тысяч человек, проживающих на территории данных районов, и создать доступную энергетическую инфраструктуру для электроснабжения промышленных и инвестиционных площадок республики.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер