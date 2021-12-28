"Россети Кубань" направили 200 млн рублей на развитие сетей в двух районах Адыгеи

Специалисты Краснодарского филиала компании "Россети Кубань" реализовали комплекс мероприятий по развитию электросетевого комплекса Тахтамукайского, Теучежского районов Республики Адыгея и г. Адыгейска. На модернизацию электросетевой инфраструктуры в 2021 году было направлено более 200 миллионов рублей.

В рамках реализации инвестиционной программы и мероприятий по технологическому присоединению введены в эксплуатацию порядка 27 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и 21 трансформаторная подстанция.

Проведена реконструкция подстанции 110 кВ "Термнефть" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Выполненные работы позволят повысить уровень оперативного реагирования в случае аварийного отключения высоковольтного оборудования, сократить временные затраты на проведение ремонтных работ, тем самым обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

На одном из ключевых питающих центров - подстанции 110 кВ "ИКЕА" - реконструирована система противоаварийной автоматики. Завершается реконструкция с увеличением трансформаторной мощности подстанции 110 кВ "Адыгейская". Общая мощность питающего центра после проведения работ увеличится в полтора раза - с 32 до 50 МВА.

В 2022-2023 годах планируется увеличение энергомощности на центрах питания "ИКЕА" и "Энем".

- Территория пригорода Краснодара, в том числе граничащих с ним Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи, активно осваивается и расширяется. Идет массовое жилищное и промышленное строительство, - отметил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. - Мероприятия по строительству и реконструкции энергообъектов позволят обеспечить надежность электроснабжения более 130 тысяч человек, проживающих на территории данных районов, и создать доступную энергетическую инфраструктуру для электроснабжения промышленных и инвестиционных площадок республики.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"