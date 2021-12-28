Симферополь получит воду с нового водозабора в феврале 2022 года

Вода с нового Бештерек-Зуйского водозабора, который было решено построить из-за острого дефицита воды в столице Крыма, введут в эксплуатацию на полную мощность в феврале 2022 года. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава РК Сергей Аксенов.

Бештерек-Зуйский водозабор обошелся бюджету в 1 миллиард 371 миллион рублей. В марте 2021 года на нем были запущены две первые скважины, пробуренные на глубину около 500 метров. Но сроки подключения новых скважин (всего их 11) к водоводу длиной 19 километров затянулись.

- На Бештерек-Зуйском водоводе в феврале все работы будут закончены, - заверил глава Крыма, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Затяжка была связана исключительно с высокой мутностью воды, которая шла неочищенная белого цвета. Докупали специальные фильтры, в том числе импортного производства. Система очистки должна быть полностью налажена в феврале следующего года.

После подключения водозабора к системе водоснабжения Симферополя по нему будет поступать ежедневно 22 тысячи кубометров воды. Это обеспечит ресурсом около 100 тысяч жителей крымской столицы.

Сегодня же Аксенов проинформировал, что по состоянию на 28 декабря в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, накопилось 35 миллионов кубометров воды. Для сравнения, в прошлом году в эти же дни было семь миллионов кубометров.

Кроме того, рядом с Симферопольским водохранилищем планируется построить еще одно - объемом 15 миллионов кубометров - на месте выработанного карьера. Еще одно водохранилище емкостью от семи до 15 миллионов кубометров планируется создать в Алуште.