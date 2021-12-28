В Краснодаре проверят видео с избиением пенсионерки рабочими

В Краснодаре полицейские начали проверку сообщения о происшествии на улице Трудовой Славы: двое рабочих, проводивших обрезку деревьев, развязали конфликт с пенсионеркой, в ходе словесной перепалки один из них напал на пожилую женщину и избил.

В соцсетях появилось видео разгара ссоры: на кадрах запечатлены двое коммунальщиков на КамАЗе, один из которых грубил и ругался матом, а потом накинулся на пенсионерку и ударил ее ногой, повалив на землю. Как выяснилось, ранее женщина сделала замечание рабочим за сваленные в палисадник спилы акации и потребовала показать порубочный билет.

"На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится разбирательство, по его результатам будет принято процессуальное решение, действиям и участникам инцидента будет дана правовая оценка", - прокомментировал начальник пресс-служба Управления МВД России по городу Артем Коноваленко.

Как рассказали в отделе озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК, некоторое время назад по данному адресу действительно выдавался порубочный билет. Его оформила управляющая организация ТСЖ "Уют". Документ был выдан на вырубку 13 деревьев, в том числе одной акации, а также обрезку трех деревьев. В таких случаях получатель билета самостоятельно привлекает организацию для выполнения работ.