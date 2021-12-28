Ямалкоммунэнерго переходит на повышенный режим работы

В преддверии новогодних каникул, в целях обеспечения бесперебойной работы филиалов и управляемых обществ АО "Ямалкоммунэнерго" проводит ряд подготовительных мероприятий. С 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года энергетики переходят на усиленный режим работы - сформирован график дежурства, проведено опробование резервных источников электроснабжения.

"27 декабря в филиалах и управляемых обществах АО "Ямалкоммунэнерго" были сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц. Проведено опробование резервных источников энергоснабжения и котельных на резервном топливе. В настоящее время проводится внеочередные инструктажи диспетчерских служб по схеме взаимодействия со сторонними организациями и органами местного самоуправления", - сообщил заместитель главного инженера - начальник единого оперативно-диспетчерского управления Семен Никифоров.

Проведены внеплановые противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения, электроснабжения по сценарию нарушения работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в условиях низких температур, а также при массовых нарушениях энергоснабжения потребителей. Прошла проверка обеспечения материальной базы и проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации. Особое внимание в ходе тренировок было уделено отработке четкого алгоритма взаимодействия диспетчерских служб.

В случае возникновения нештатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения в первую очередь необходимо незамедлительно оповещать управляющую компанию (ТСЖ), обслуживающую дом. При необходимости можно обратиться к специалистам ресурсонабжающего предприятия.

Телефоны диспетчерских

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе с. Мужи 8 (34994)2-15-55 или 05

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе 8 (34993)45136

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе 8 (34940)2-04-24

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе 8 (3499)50-20-71

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" г. Тарко-Сале 8 (349-97)2-27-57, 6-34-63, п. Пуровск 8 (349-97)6-60-43 (круглосуточно), п. Уренгой 8 (349-34)9-34-81 (круглосуточно)

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский 8 (34936)3-96-25, 5-42-68

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло" 212, 8 (34938)43-210

ОДС Ямальского филиала 8 (34996)3-04-05

ОАО "Тепло-Энергетик" г. Лабытнанги 8 (34992)51808

ЕДДС по Красноселькупскому району 8 (34932)2-16-61, 2-15-32

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"