В Челябинске мусоровозы вышли в рейс со Снегурочками

Новости

Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году 09:42
МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2" 09:35
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля 08:49
"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа" 08:31
Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента 07:42
В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть 07:30
Путин исполнил мечту мальчика, захотевшего стать пожарным 07:03
ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия 06:40
В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах 06:11
Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг" 05:50
В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек 05:49
Вильфанд пообещал москвичам потепление в начале января 05:27
В Приамурье нашли следы нового тигра 05:12
В Приморье пассажирский паром потерял ход из-за переохлажденного топлива 05:04
МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT 04:56
Минтруд разработал новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке 04:05
Терапевт рассказал о негативном влиянии морозного воздуха на органы дыхания 03:41
Зависимость ПО для геологоразведки от импорта планируют снизить до 50 процентов 03:20
В США вдвое сократили срок изоляции для заболевших COVID-19 02:33
Байден: Положения оборонного бюджета мешают переводу заключенных из Гуантанамо 01:55
Президент Молдавии объяснила, почему не приедет на саммит СНГ 00:59
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета 00:40
Рогозин показал на видео пуск "Ангары" с "Плесецка" 00:28
Над Землей начался парад планет 00:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 09:31
Рубрика: Общество

В Челябинске мусоровозы вышли в рейс со Снегурочками

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ЦКС Фото: Пресс-служба ЦКС
Фото: Пресс-служба ЦКС

В Челябинске и Копейске на маршруты вышли мусоровозы с новогодней иллюминацией. Борта машин украшает Снегурочка с новогодним поздравлением любимому городу.

В Челябинской области поднимут плату за вывоз мусора

Как сообщили в компании-регоператоре по обращению с ТКО, украшение техники в праздники уже становится хорошей традицией. Новогодние мусоровозы будут ходить по центральным улицам Челябинска и города-спутника Копейска.

- Все праздники техника будет работать в штатном режиме, а в последние дни уходящего года и первые дни января даже более интенсивно: планируется введение дополнительных смен, - сообщили и в пресс-службе компании.

Опыт прошлых лет показывает, что именно в эти дни на контейнерных площадках скапливается большое количество мусора. Региональный оператор обратился ко всем ответственным службам и ведомствам с просьбой своевременно проводить очистку дорог от снега и наледи. А автомобилистов попросили не оставлять машины вблизи контейнерных площадок и в узких дворовых проездах.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год