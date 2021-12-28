В Челябинске мусоровозы вышли в рейс со Снегурочками

В Челябинске и Копейске на маршруты вышли мусоровозы с новогодней иллюминацией. Борта машин украшает Снегурочка с новогодним поздравлением любимому городу.

Как сообщили в компании-регоператоре по обращению с ТКО, украшение техники в праздники уже становится хорошей традицией. Новогодние мусоровозы будут ходить по центральным улицам Челябинска и города-спутника Копейска.

- Все праздники техника будет работать в штатном режиме, а в последние дни уходящего года и первые дни января даже более интенсивно: планируется введение дополнительных смен, - сообщили и в пресс-службе компании.

Опыт прошлых лет показывает, что именно в эти дни на контейнерных площадках скапливается большое количество мусора. Региональный оператор обратился ко всем ответственным службам и ведомствам с просьбой своевременно проводить очистку дорог от снега и наледи. А автомобилистов попросили не оставлять машины вблизи контейнерных площадок и в узких дворовых проездах.