В Тобольске наказали фельдшера, заставлявшего школьника привиться

Фельдшера больницы в Тобольске оштрафовали на пять тысяч за то, что она силой пыталась заставить школьника сделать прививку.

Инцидент произошел в октябре. Подросток пришел из школы без одежды и в слезах, рассказал маме, что пытался объяснить медику, что у него медотвод, но та не поверила.

"Она тащила его в медкабинет, позвала двух ребят на подмогу, и сама тоже применяла физическую силу по отношению к ученику", - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мальчику удалось вырваться и убежать домой. Его мама обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении.

На суде женщина пояснила, что у сына действительно был медотвод от прививок. При этом проведенная по делу экспертиза диагностировала у него синяки от тычков фельдшера.

Медработница свою вину не признала и перед матерью школьника не извинилась. Но поскольку та и не настаивала на строгом наказании, а ранее фельдшер к административной ответственности не привлекалась и сама является матерью, Тобольский городской суд оштрафовал ее по статье 6.1.1 КоАП РФ на незначительную сумму.

Это решение инстанции медик еще может оспорить.