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Рубрика: В мире

Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы

Текст: Юрий Сизов
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

В политике, как и в остальных сферах общественной жизни, напоминают аналитики, следует придерживаться классической формулы III закона Ньютона. Проще говоря, любителям санкционных прессингов советуют не забывать, что "сила действия равна силе противодействия".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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А что касается Беларуси, то она, подтвердил во вторник в интервью МТРК "Мир" премьер-министр Роман Головченко, будет и дальше защищать свои экономические интересы.

Комментируя попытки коллективного Запада действовать вопреки здравому смыслу, глава кабинета министров пояснил, что у правительства "не было ощущения растерянности или беспокойства. Мы заблаговременно готовились, принимали ответные меры, проводили внутренние преобразования".

В Минске уже достаточно давно стали свидетелями того, как экономическими санкциями пытаются "наказать" Российскую Федерацию. "Поэтому помощь и опыт российских коллег нам тоже помогли справиться с этими вопросами", - сообщил премьер.

Он уточнил, что, во-первых, с 1 января страна в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Но это, добавил Головченко, "не конечная мера, это один из элементов ответа, который мы разработали, есть и другие". При этом премьер не исключает, что "здравый смысл восторжествует и эта санкционная конфронтация прекратится". А если - нет, то Минск будет и дальше "защищать свои экономические интересы", - предупредил он белорусских оппонентов.

Не следует забывать, добавил премьер, и о конкурентных преимуществах страны благодаря доступным ценам на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть. "В то время как некоторые европейские заводы начали закрываться из-за неподъемных цен на энергоносители, мы достаточно комфортно себя чувствуем, работаем, удовлетворяем спрос, который имеется на нашу продукцию на различных рынках", - напомнил он.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Кстати, Головченко обратил внимание и на тот факт, что следует дифференцировать интересы западных политиков и бизнеса. Белорусские партнеры, уточнил он, всегда считались во всем мире предсказуемыми, добросовестными и ответственными. Многие из бизнесменов, предпринимателей заинтересованы не только сохранять, но и развивать экономические связи с предприятиями РБ.

"Они постоянно подают нам об этом сигналы на разных площадках и, мягко говоря, нелицеприятно высказываются в адрес своих же политиков. Поэтому спрос и желание работать с нами, в том числе и у европейского бизнеса, высок", - убежден премьер Беларуси.

В качестве подтверждения своих слов, он привел данные статистики, согласно которой, за истекший год "белорусский экспорт вырос на 35 процентов". Кроме того, РБ добилась рекордного положительного сальдо платежного баланса, что очень позитивно повлияло на валютный рынок, на макроэкономическую сбалансированность, на выплаты по долговым обязательствам. Правда, резюмировал премьер, "чуда здесь никакого нет, есть просто напряженный труд".

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