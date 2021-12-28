Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году

В 2021 году более тысячи раз сотрудники и военнослужащие Росгвардии приходили на помощь людям.

В пресс-службе сообщили, что дайджест из более чем 30 таких событий из разных уголков нашей страны представлен в видеоролике "Росгвардия спасает людей". Росгвардейцы искали и находили потерявшихся детей, вытаскивали из воды утопающих, спасали имущество и дома граждан от огня, помогали устранять последствия наводнений, оказывали необходимую медицинскую помощь людям на улицах, приходили на подмогу автомобилистам, безвозмездно сдавали кровь для нуждающихся пациентов медицинских учреждений, строили приюты для бездомных животных и многое другое.

Впрочем, сами они не считают себя героями, говорят, что на их месте так поступил бы каждый, но искренняя благодарность спасенных служит для них лучшей наградой. Признательность людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, красной нитью проходит через все кадры видеоролика.