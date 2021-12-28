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28.12.2021 15:35
Рубрика: Общество

Россиян ждет неоднородный январь с сильными морозами

Текст: Ольга Игнатова
Самый холодный месяц в году - январь - прогнозируют неоднородным. В целом температура на большей части России будет в пределах климатической нормы, но возможны и очень холодные периоды, когда температура будет опускаться на десять и более градусов ниже нормы.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, особенно холодно будет на Дальнем Востоке. Так, морозный январь ожидается на юге Хабаровского края, в Приморье и в Амурской области.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Теплее обычного погода прогнозируется на юго-востоке европейской территории - на Нижней Волге, в Северо-Кавказском федеральном округе. В центре, в том числе и в столичном регионе, погода будет близка к своей норме. Но возможны и оттепели с нулевыми значениями температуры и даже с переходом ее в плюс, а также сильные морозы, когда столбики термометров будут опускаться ниже минус 20 градусов.

Первая оттепель в столичном регионе запланирована уже на 1 января.

Общество Ежедневник Погода

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