Закон Республики Северная Осетия - Алания от 23 декабря 2021 года № 116-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 273 342,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 9 816 742,5 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 325 424,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 273 342,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 10 835 907,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 10 354 194,6 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 343 323,1 тыс. рублей; на 2024 год - в сумме 11 477 134,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 10 967 000,8 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 363 579,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 10 835 907,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 477 134,6 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, передаваемые бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования; на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний; на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 1 802 289,8 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Северная Осетия - Алания в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций

Установить на 2022 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что Фонд в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, в том числе их остатков, не использованных на начало 2022 года, а также их поступления при исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов, вправе направлять их на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что Фонд в случае поступления в бюджет Фонда средств от финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг (работ) и компенсации затрат бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, вправе направлять их на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям поступления с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Фонда и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек;

3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года средства субвенций, полученные в 2021 году из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Северная Осетия - Алания в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) подлежат возврату в бюджет Федерального фонда в течение первых 15 рабочих дней 2022 года;

2) по согласованию с Федеральным фондом могут быть возвращены в 2022 году в доход бюджета Фонда в объеме, не превышающем остатка субвенции для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субвенций, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, не использованные на 1 января 2022 года, перечисляются в доход бюджета Федерального фонда в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

6. Установить, что остатки средств для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, не использованные на 1 января 2022 года, перечисляются в доход бюджета Федерального фонда в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

7, Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств обязательного медицинского страхования, поступивших в бюджет Фонда (за исключением средств, поступивших из бюджета Федерального фонда), образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года в связи с неполным использованием средств, на завершение расчетов в 2022 году:

1) по финансовому обеспечению медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территориях других субъектов Российской Федерации;

2) по финансовому обеспечению мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Северная Осетия - Алания С.Меняйло







