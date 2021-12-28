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28 декабря 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 28 декабря 2021 года № 1166-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Дата подписания 28 декабря 2021 г.
Опубликован 28 декабря 2021 г.
Вступает в силу 29 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 949-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 28 декабря 2021 года № 48 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 1.26 следующего содержания:

"1.26. Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки допуск военнослужащих и иных лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них QR‑кода, в объекты и на мероприятия, в отношении которых настоящим постановлением установлено ограничение в виде доступа на указанные объекты и мероприятия исключительно при условии наличия либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины, либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, осуществляется при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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