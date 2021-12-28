Танк-призрак обнаружили и доставили на одну из баз ВМС Индонезии

В Индонезии обнаружили таинственный объект, вызвавший много шума. Напомним, что некоторое время назад к находящейся в прибрежных водах одной из буровых платформ приблизился неопознанный плавающий танк.

A similar object was found in Riau Islands this morning



Authorities managed to tow it to a nearby navy #TNIAL outpost



Judging by the looks and how it stays afloat, this might be the same object that was found last week and indeed, a (good looking) mock-up



📸Original uploaders pic.twitter.com/xyVd4TMu0V — JATOSINT (@Jatosint) December 27, 2021

Правда, никаких враждебных действий он не предпринимал, и вскоре его унесло течением. Военно-морские силы Индонезии пытались обнаружить непрошенного гостя, но погодные условия не позволили сделать это оперативно.

На появившихся тогда в глобальной Сети фотографиях не очень хорошего качества можно было разглядеть некоторые детали этого "призрака". Он в самом деле походил на боевую машину или на относительно хорошо сделанный муляж.

И вот стало известно, что "танк" найден, его взяли на буксир и оттащили к близлежащей базе военно-морских сил.

Судя по обнародованным изображениям и видеоматериалам, индонезийцам удалось заполучить макет, напоминающий китайский легкий танк Type 15/ZTQ-15 (экспортное обозначение VT-5), вооруженный 105-мм пушкой.

Правда, по сравнению с реальным образцом, на нем поменяли местами имитации прицела и командирской панорамы. Видно, что полностью отсутствует нижняя лобовая деталь. Однако непонятно, как выполнены элементы "ходовой части".

Интересно, что Type 15/ZTQ-15 в свое время предполагалось использовать для вооружения морской пехоты НОАК, но держаться на воде он не может.

По всей видимости, подтверждаются ранее сделанные предположения: изготовленный для каких-то целей макет смыло волнами, и он, вместо того чтобы пойти ко дну, смог доплыть до Индонезии. Не обязательно его владельцами являются какие-то военные структуры - в Китае существует масса фирм, занимающихся изготовлением полномасштабных копий военной техники: зарубежных, например, российских, американских, и отечественных, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии.