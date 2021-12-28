Новости

Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи" 09:39
Вышел тизер-трейлер нового фильма от режиссера "Амели" и "Чужого 4" 08:55
Видео: В новом трейлере "Бэтмена" показали Женщину-кошку 27.12.2021
Мировые сборы новой "Матрицы" едва дотянули до 70 млн долларов 27.12.2021
Российские стриминги назвали популярные фильмы и сериалы 2021 года 27.12.2021

Умер актер из "Кортика" и "Бронзовой птицы" Виталий Быков

Новости
    28.12.2021, 08:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Перед Новым годом - очередная печальнейшая весть: скончался замечательный советский, белорусский актер кино, театра и ТВ Виталий Михайлович Быков, Николай Севостьянов из культовых "Кортика" и "Бронзовой птицы".

Быков ушел в возрасте 80 лет 27 декабря. Некролог опубликован на сайте Минского драматического театра имени Горького, в котором Виталий Михайлович служил с 1972 года и до своих последних дней.

"Коллектив Национального академического драматического театра имени Горького понес большую утрату - на 81 году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", - говорится в нем.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. В 1964-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности "актер драматического театра и кино".

Роли Севостьянова в "Кортике" стала в 73-м для Быкова экранным дебютом. После Быков повторил образ директора детского дома в сиквеле, в "Бронзовой птице".

Среди других работ - "Государственная граница", "Знак беды", "Мытарь", "Каменская", "Ускоренная помощь", "Журов", "Белые волки".

Новости

Виктор Салтыков и Шура вдвоем победили на шоу "Суперстар! Возвращение" 27.12.2021
Вышел русский трейлер "Кода 355" с Честейн, Крус и Себастианом Стэном 27.12.2021
Вышел русский трейлер ремейка "Трех орешков для Золушки" 27.12.2021
Назван самый скачиваемый сериал за 2021 год 27.12.2021
⧣ утраты
Фото: oscarlopez.com
Умер джазмен Оскар Лопес Руис 27.12.2021
Умерла ведущая культового шоу Top of The Pops Дженис Лонг 27.12.2021
Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет 27.12.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы" 25.12.2021
У американского ремейка "Иронии судьбы" проявилась дата премьеры 25.12.2021
⧣ телевидение
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук рассказала, как заболела COVID-19 27.12.2021
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 26.12.2021
Умер один из создателей "Евлампии Романовой" Владислав Зимницкий 24.12.2021