Умер актер из "Кортика" и "Бронзовой птицы" Виталий Быков

Перед Новым годом - очередная печальнейшая весть: скончался замечательный советский, белорусский актер кино, театра и ТВ Виталий Михайлович Быков, Николай Севостьянов из культовых "Кортика" и "Бронзовой птицы".

Быков ушел в возрасте 80 лет 27 декабря. Некролог опубликован на сайте Минского драматического театра имени Горького, в котором Виталий Михайлович служил с 1972 года и до своих последних дней.

"Коллектив Национального академического драматического театра имени Горького понес большую утрату - на 81 году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", - говорится в нем.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. В 1964-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности "актер драматического театра и кино".

Роли Севостьянова в "Кортике" стала в 73-м для Быкова экранным дебютом. После Быков повторил образ директора детского дома в сиквеле, в "Бронзовой птице".

Среди других работ - "Государственная граница", "Знак беды", "Мытарь", "Каменская", "Ускоренная помощь", "Журов", "Белые волки".