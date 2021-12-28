Умер фронтмен румынской группы Zodiac Виктор Сокачиу

В возрасте 68 лет скончался Виктор Сокачиу, один из самых прославленных румынских исполнителей, певец, гитарист, режиссер, автор песен, телеведущий, впоследствии - политик.

Об этом сообщает национальная пресса со ссылкой на подтверждение от дочери артиста. Известно, что последний месяц певец провел в больнице Бухареста.

Сокачиу родился 14 января 1953 года в простой, как он неоднократно акцентировал, "но очень открытой семье", и музыкой впервые впечатлился под романсы, которые ему пели родители.

В 60-е брал уроки игры на классической гитаре. Закончил электромеханический факультет, получив профессию инженера, при этом на сцене дебютировал еще в 1970-м - в составе группы Zodiac (не путать с одноименной советской, латвийской).

В 75-м первая песня артиста прозвучала на радио, а годом позже Сокачиу впервые выступил на ТВ. Писал музыку для радио, театра и телевидения, был режиссером телешоу.