В Кремле сообщили о подготовке визита президента Ирана в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию.

"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее иранская сторона сообщала, что Раиси поедет в Россию в начале 2022 года. В ходе визита планируется обсудить вопросы двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Тегерана и Москвы. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия подробно проинформирует Иран о том, как проходит диалог с Вашингтоном по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.