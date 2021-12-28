“Вакцина” и “биткоин” стали самыми популярными словами года в соцсетях

Слова "вакцина" и "биткоин" стали самыми популярными в соцсетях россиян в 2021 году. Топ-10 наиболее часто упоминаемых слов подготовила компания "Медиалогия".

Согласно исследованию экспертов, слова "вакцина" и "вакцинация" упоминались в социальных сетях 63,7 млн раз. На втором месте оказались "биткоин" и "криптовалюта" - их упоминали 19,59 млн раз. На третьем месте рейтинга - слово "пандемия" (19,58 млн упоминаний).

С 4 по 9 места топа последовательно заняли слова "компонент", "иммунитет", "спутник", "QR-код", "карантин" и "мигрант" (от 17,14 до 9,44 млн упоминаний).

Наконец, последнем месте рейтинга оказалось слово "олимпиада" - его упомянули лишь 6,14 млн раз.

При подготовке рейтинга эксперты оценивали сообщения в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах.

По версии ВЦИОМ словом года стало "коронавирус". Центр сделал такой вывод на основании опроса россиян. При этом американский толковый словарь назвал словом года "вакцину". А главным словом 2021 года по версии Кембриджского словаря стало "perseverance", которое переводится на русский как "настойчивость, упорство".