За что ВМС США не любят российские дизельные подлодки

- Поиск дизельной подводной лодки, идущей на аккумуляторах под водой, сильно затруднен из-за характера ее акустического "портрета" (вернее, почти полного отсутствия такового), - рассказал The Drive ветеран ВМС США Кевин Нунан. В должности оператора противолодочного самолета S-3 Viking он много лет занимался поиском субмарин и любит вспоминать инструктаж перед вылетом. Старшина зажигал электрический фонарик и говорил: "Вот как звучит дизельная подлодка". И все слушали тишину.

О том, насколько шумным может быть атомоход, где беззвучно работает только реактор, ВМС США узнали давно - с тех пор как развернутая в северной Атлантике система SOSUS засекла пересекавшую океан первую американскую АПЛ Nautilus. К слову, российские подводники быстро научились обманывать SOSUS как на атомных подлодках, так и на дизельных.

Платой за бесшумность неатомных ПЛ является малая подводная скорость. Любая попытка превысить экономичный ход ведет к быстрому разряду аккумуляторов. Поэтому пять узлов под водой остаются константой для "дизелей" до какого-нибудь очередного технологического прорыва. А малый размер дизель-электрических подлодок тоже создает проблемы охотникам за ними.

- Импульс гидролокатора - особенно высокочастотный, - быстро теряет энергию в воде. Небольшая цель отражает меньше энергии, - продолжил Нунан. - А то, что отражено, будет потеряно на обратном пути от цели к приемнику сонара.