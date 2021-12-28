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28.12.2021,  
12:29
Текст:  Антон Валагин

За что ВМС США не любят российские дизельные подлодки

Несмотря на относительно скромные размеры российские дизель-электрические подводные лодки представляют реальную угрозу для ВМС США, пишет 19fortyfive. Проблема в их бесшумности - даже по сравнению с атомоходами. Американские моряки это знают и не любят неатомные субмарины, произведенные в России. В НАТО корабли типа "Варшавянка" прозвали за скрытность "Черными дырами". Вторая проблема - о малозаметности российских субмарин знают во всем мире и охотно их покупают. Оттого проблема № 1 распространяется по всему земному шару.
Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости
Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости

- Поиск дизельной подводной лодки, идущей на аккумуляторах под водой, сильно затруднен из-за характера ее акустического "портрета" (вернее, почти полного отсутствия такового), - рассказал The Drive ветеран ВМС США Кевин Нунан. В должности оператора противолодочного самолета S-3 Viking он много лет занимался поиском субмарин и любит вспоминать инструктаж перед вылетом. Старшина зажигал электрический фонарик и говорил: "Вот как звучит дизельная подлодка". И все слушали тишину.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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О том, насколько шумным может быть атомоход, где беззвучно работает только реактор, ВМС США узнали давно - с тех пор как развернутая в северной Атлантике система SOSUS засекла пересекавшую океан первую американскую АПЛ Nautilus. К слову, российские подводники быстро научились обманывать SOSUS как на атомных подлодках, так и на дизельных.

Платой за бесшумность неатомных ПЛ является малая подводная скорость. Любая попытка превысить экономичный ход ведет к быстрому разряду аккумуляторов. Поэтому пять узлов под водой остаются константой для "дизелей" до какого-нибудь очередного технологического прорыва. А малый размер дизель-электрических подлодок тоже создает проблемы охотникам за ними.

- Импульс гидролокатора - особенно высокочастотный, - быстро теряет энергию в воде. Небольшая цель отражает меньше энергии, - продолжил Нунан. - А то, что отражено, будет потеряно на обратном пути от цели к приемнику сонара.

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