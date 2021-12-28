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Завершились съемки сериала "The Tелки" с Милошем Биковичем

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    28.12.2021, 13:54
Текст:   Кузьма Домов
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

В Москве завершились съемки восьмисерийного сериала "The Телки", созданного компаниями more.tv и Wink с участием Милоша Биковича, Паулины Андреевой, Любови Аксеновой, Оксаны Акиньшиной, Алексея Кравченко, Виктории Толстогановой и других.

Сериал в режиссерском обрамлении Марии Агранович основан на романе Сергея Минаева "The Телки. Повесть о ненастоящей любви" 2008 года выпуска.

Картина, однако, будет посвящена не только живописанию сомнительного морального облика привилегированных социальных страт, создатели обещают динамичное развитие событий, в повествование вплетены элементы триллера, что пощекочет нервы зрителям.

Главный герой Андрей Миркин, наш современник, является честолюбивым руководителем PR-агентства, который не считается ни с кем и ни с чем при достижении своих целей. Разбитые сердца, поломанные судьбы - людские трагедии становятся каркасом его благополучия. Однако расплата за содеянное его настигает в самый уязвимый момент, когда Андрей беспечен и расслаблен, в предвкушении своей очередной победы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним, что исполнитель главной роли сербский актер Милош Бикович в 2012 году снялся в психологической драме Романа Прыгунова "Духless" по роману все того же Сергея Минаева "Духless. Повесть о ненастоящем человеке". Кинолента стала фильмом открытия на 34-м Московском международном кинофестивале.

Цифровая премьера состоится в 2022 году на сервисах more.tv и Wink.

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