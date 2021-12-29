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29.12.2021,  
15:22
Текст:  Алексей Брусилов

"Афганская" БМП-2Д замечена на сборах в Киргизии

На состоявшихся недавно сборах по подготовке младших специалистов киргизской армии среди представленных образцов боевой техники была замечена БМП-2Д, ранее применявшаяся в частях Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.
Фото: Минобороны Кыргызской Республики Фото: Минобороны Кыргызской Республики
Фото: Минобороны Кыргызской Республики

От обычных "двоек" такие бронемашины отличаются усиленным бронированием. Так, боковые проекции прикрыты бронированными экранами, защищающими не только ходовую часть, но и борта. При этом десант сохранил возможность вести огонь из личного оружия через восемь амбразур. На корме башни смонтирована дополнительная стальная плита.

Из-за возросшей угрозы подрывов на минах и фугасах были проведены работы по усилению днища.

После всех нововведений боевая масса возросла на 500 кг - до 14,5 тонны. БМП утратила возможность плавать, но может преодолевать вброд реки и водоемы глубиной до 1,2 метра.

Поскольку удельная мощность снизилась, уменьшилась и максимальная скорость - до 62 км/ч.

Фото: ПАО Роствертол
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Запас хода по топливу - 600 километров. Штатное вооружение - 30-мм скорострельная пушка, 7,62-мм спаренный пулемет и комплекс управляемого противотанкового вооружения "Конкурс". В качестве дополнительного огневого средства используется автоматический 30-мм гранатомет АГС-17 "Пламя". Экипаж - три человека, десант - семь.

На вооружении сухопутных войск Киргизии имеется 90 БМП-2, данные о том, сколько из них являются "афганскими вариантами", официально не обнародовались.

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