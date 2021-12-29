Афганское руководство назначит посла в России

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, - заявил он. - Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем".

Сроки назначения и конкретная кандидатура посла пока не называются. Официальный представитель также отметил, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не получало от России условий для признания сформированного движением правительства Афганистана.