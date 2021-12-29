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29.12.2021 14:01
Рубрика: В мире

Афганское руководство назначит посла в России

Текст: Иван Сысоев
В интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) считает назначение "важным дипломатическим шагом".
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, - заявил он. - Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем".

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Сроки назначения и конкретная кандидатура посла пока не называются. Официальный представитель также отметил, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не получало от России условий для признания сформированного движением правительства Афганистана.

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