Постановление правительства Астраханской области от 28 декабря 2021 года № 672-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением врио главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 27.12.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 21 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, в новой редакции:

"21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, проведение данных мероприятий в период с 23:00 до 06:00.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







