Закон Челябинской области от 28 декабря 2021 года № 498-ЗО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 56 450 339,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 56 353 723,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 56 600 339,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 59 469 981,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 59 373 365,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 62 910 591,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 62 813 975,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме

59 469 981,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 62 910 591,6 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 1;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 5;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 7.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере 5 388 384,9 тыс. рублей, в том числе направляемых на цели в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи в сумме 599 640,8 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 229 022,3 тыс. рублей, на 2023 год в размере 5 515 169,4 тыс. рублей, на 2024 год в размере 5 828 040,6 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Челябинской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов (вида) расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер







