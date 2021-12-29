Указ главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 года № 212 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" следующие изменения:

в пункте 6:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"д) деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев при соблюдении условий предварительной записи клиентов и заполняемости помещения из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра;";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"к) деятельность торговых объектов по реализации товаров смешанного ассортимента с площадью торгового зала свыше 1000 кв. метров; торговых объектов по реализации непродовольственных товаров при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале указанных торговых объектов из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра;";

абзац тринадцатый после слов "за исключением деятельности" дополнить словом "специализированных";

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, в электронном или распечатанном виде, при этом от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 прошло не более 48 часов, а также документа, удостоверяющего личность такого гражданина;";

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, в торговых объектах площадью свыше 1000 кв. метров, торгово-развле­катель­ных центрах без сопровождения одного из родителей или иного законного представителя на период с 29 декабря 2021 г. по 16 января 2022 года.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев пятого - седьмого пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу с 20 января 2022 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







