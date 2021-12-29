Новости

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
На Украине два человека погибли при взрыве в больнице 01:49
Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний 01:27
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 28.12.2021
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 28.12.2021
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 04:58
Рубрика: В мире

CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей

Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Соединенных Штатах зафиксированы максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Фото: AFP/Punit PARANJPE
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире

По данным специалистов, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составляло 254 496, передает ТАСС. Таким образом, превышены рекордные показатели января этого года, когда в среднем в сутки на протяжении недели в США фиксировались 251,9 тысячи случаев инфицирования. Рост заболеваемости в США продолжается на фоне распространения нового штамма "омикрон".

Эксперт Брауновского университета Ашиша Джа уже заявил, что январь в стране "будет очень тяжелым месяцем". По его словам, стоит готовиться к тому, что коронавирусом заразится множество людей. Джа подчеркнул, что особенную опасность COVID-19 представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 53,1 миллиона человек, умерли 820,4 тысячи американцев. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции