CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей

В Соединенных Штатах зафиксированы максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По данным специалистов, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составляло 254 496, передает ТАСС. Таким образом, превышены рекордные показатели января этого года, когда в среднем в сутки на протяжении недели в США фиксировались 251,9 тысячи случаев инфицирования. Рост заболеваемости в США продолжается на фоне распространения нового штамма "омикрон".

Эксперт Брауновского университета Ашиша Джа уже заявил, что январь в стране "будет очень тяжелым месяцем". По его словам, стоит готовиться к тому, что коронавирусом заразится множество людей. Джа подчеркнул, что особенную опасность COVID-19 представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 53,1 миллиона человек, умерли 820,4 тысячи американцев. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.