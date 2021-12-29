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29 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 23 декабря 2021 года № 214 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 29 декабря 2021 г.
Вступает в силу 23 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия от 9 декабря 2021 г. № 06-00-07/04-26562021, протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 16 декабря 2021 г. № 111-П постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Установить, что действие пункта 2 настоящего Указа не распространяется на проведение новогодних мероприятий для детей в образовательных организациях и в закрытых помещениях учреждений культуры.";

б) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Установить, что в период с 25 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. включительно новогодние мероприятия для детей в образовательных организациях и в закрытых помещениях учреждений культуры проводятся при условии соблюдения следующих требований:

заполнение зрительских мест не более 50% от проектной вместимости площадки;

допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществляется только при наличии документов, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 3 настоящего Указа;

проведение новогодних мероприятий с количеством присутствующих более 200 человек только в виде представлений / спектаклей со сцены / арены со зрительскими местами;

не допускать проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских мест);

исключение проведения анимационной программы в фойе, холе здания, где проводится новогоднее представление / спектакль;

проведение новогоднего представления/спектакля для детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов;

расположение мест для рассадки на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы из одного учреждения);

установление в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

обработка мест общего пользования и контактных поверхностей дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

составление графика прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание, с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание;

установление на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук;

организация проведения на входе в здание бесконтактной термометрии;

не допускать до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой (37,1 С более), предусмотреть их изоляцию;

обеспечение наличия масок для каждого участника, исходя из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

наличие емкостей для сбора использованных масок;

обеспечение контроля за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления / спектакля).

При проведении в образовательных организациях и учреждениях для детей новогодних "утренников" и "огоньков" исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов), приводить дезинфекцию между мероприятиями, допуск родителей и родственников, имеющих документы, осуществлять при наличии документов, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 3 настоящего Указа."

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов



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