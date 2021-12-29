29 декабря из России выдворили гражданина Азербайджана. Этот человек дома обвинен в мошенничестве. Проводы гражданина прошли в аэропорту Внуково. Официально это называется административным выдворением за нарушение законодательства Российской Федерации. Гражданина Азербайджана зовут Рамиз Гулиев. На родине его ищут давно.

По информации азербайджанских правоохранителей, в марте 2013 года Гулиев в Баку "злоупотребил доверием" своего знакомого и взял у него в долг больше 1 млн долларов. Долг Гулиев не вернул и сбежал. После предъявления обвинения в мошенничестве, он был объявлен в международный розыск.

Выяснилось, что мужчина живет в Москве. В октябре 2021 года сотрудниками НЦБ Интерпола и ГУУР МВД России Рамиза Гулиева задержали.