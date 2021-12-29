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29.12.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Механик из полиции украл запчасти на 19 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В полицейском управлении Бостона выявили преступника - 36-летнего механика Бахрама Гарони, обслуживающего автопарк ведомства. Он смог украсть запчастей и расходников на сумму 260 000 долларов.

Фото: Istock
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Схема на самом деле является простой. Механик заказывал детали за счёт государства, подделывал счета-фактуры и другие документы отчётности, а полученные запчасти, инструменты, а также различные расходные материалы продавал на стороне. Покупателям он говорил, что приобрёл товар со скидкой, доступной полицейскому департаменту Бостона.

Схема была раскрыта отделом по борьбе с коррупцией департамента спустя три года деятельности Гарони. В августе последнего судили, и он признал себя виновным по двумя пунктам обвинения, получив два месяца тюремного заключения с последующим освобождением под трёхлетним надзором.

Также суд обязал Гарони выплатить 256 432 доллара компенсации. Преступнику очень повезло, так как мошенничество с подлогом бумаг может быть наказано заключением на срок до 20 лет и штрафом в размере 250 тысяч долларов