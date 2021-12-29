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29.12.2021 06:05
Рубрика: Власть

МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом

Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления интернетом и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права стран регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет. Дипломат подчеркнул, что данное соглашение будет эффективными только при условии, что его примут все государства​​​.

Сыромолотов добавил, что данная проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает активное участие.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что анонимность в интернете, за которой идет распространение вредной информации, зачастую направленной на детей, - проблема не только России, но и остального мира. "Интернет - это часть нашей жизни, большая и большая часть нашей жизни. Поэтому и все, что происходит в Интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия - и моральным, и юридическим правилам", - считает глава государства.

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