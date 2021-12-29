МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков

Российский МИД считает, что от "осевших" в Афганистане приверженцев запрещенных в РФ террористических группировок ИГ и "Аль-Каида" исходит высокая степень террористической угрозы для России и стран Центральной Азии. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Сыромолотов.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень террористических угроз, исходящих от "осевших" там приверженцев ИГИЛ и "Аль-Каиды", в том числе для нашей страны и государств Центральной Азии", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он также отметил, что деятельность террористических группировок в Афганистане и особенно в его приграничных районах сегодня вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона.