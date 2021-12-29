Минсельхоз: В РФ нет предпосылок для дефицита вина и перебоев в его импорте

Предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции, а также перебоев в импортных поставках отсутствуют, заявил на совещании 29 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

О таких рисках недавно предупреждали виноторговые компании. Они возникли из-за необходимости изменения контрэтикетки и принятия новых деклараций соответствия. Изменения требуются по закону о производстве и обороте алкоголя - соответствующие поправки были приняты летом этого года, напомнил Патрушев. По ним вводится новая классификация винодельческой продукции: у части алкоголя меняется название - например, столовое вино или ликерное вино должны обозначаться как вино и крепленое вино.

Министр напомнил также, что правительство уже пошло навстречу участникам рынка и установило переходный период до конца 2021 года, в течение которого были приостановлены проверки за исполнением новых требований. Это позволило обеспечить высокую готовность большинства поставщиков к работе в новых условиях, считает Патрушев. При этом в случае необходимости российские производители смогут поставить на внутренний рынок дополнительные объемы винодельческой продукции, подчеркнул глава ведомства.

Таким образом, как ранее сообщали в Минсельхозе, с 1 января мораторий на проверки продлевать не планируется. По оценкам экспертов, вне закона может оказаться примерно 10% вина.

С момента, как были затеяны эти изменения в законодательство, до их внедрения прошло полтора года. Но этого времени не хватило отдельным участникам винного рынка для адаптации своего бизнеса к новому законодательству, отметил председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"В отличие от иностранных производителей и представляющих их интересы на нашем рынке виноторговых компаний, российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в 2022 году. Да и иностранные вина, если уж таковые залежались на полках на полгода, вовсе не нужно уничтожать, достаточно снабдить соответствующей правилам информацией, например, наклеив стикер", - пояснил эксперт. Он считает, что никаких поводов для паники нет. И в новый год мы точно войдем без пустых полок в винных отделах.